İBB'nin Sekreter yardımcısı Pelin Alpkökin kimdir? Alpkökin'in mesleği ne, kaç yaşında?

Bugün Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programına konuk olan Pelin alpkökin'in kim olduğu merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu ile göreve geldiği günden bugüne kadar yaptıkları raylı sistem yatırımlarını ve İstanbulluları yakından ilgilendiren projelerini anlatacak olan Alpkökin araştırılıyor. İBB'nin Sekreter yardımcısı Pelin Alpkökin kimdir? Detaylar haberimizde..

PELİN ALPKÖKİN KİMDİR?