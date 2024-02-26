İBB'nin Sekreter yardımcısı Pelin Alpkökin kimdir? Alpkökin'in mesleği ne, kaç yaşında?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni genel sekreter yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Alpkökin, 1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programını tamamladı ve 2005 yılında Japonya Nagoya Üniversitesi'nde doktora unvanı aldı. Peki, İBB'nin Sekreter yardımcısı Pelin Alpkökin kimdir?
Bugün Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programına konuk olan Pelin alpkökin'in kim olduğu merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu ile göreve geldiği günden bugüne kadar yaptıkları raylı sistem yatırımlarını ve İstanbulluları yakından ilgilendiren projelerini anlatacak olan Alpkökin araştırılıyor. İBB'nin Sekreter yardımcısı Pelin Alpkökin kimdir? Detaylar haberimizde..
PELİN ALPKÖKİN KİMDİR?
- İBB'nin yeni genel sekreter yardımcısı Alpkökin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur.
- Pelin Alpkökin, 1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programını tamamladı. 2002 yılında, Japonya Nagoya Üniversitesinde doktora çalışmasına başladı, 2005 yılında Doktor unvanı aldı, 2008 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.
- "Demiryolu mühendisliği ve politikaları", "Ulaşım planlaması", "Altyapı yatırımlarında finans modelleri", "Altyapı inşaatı sözleşme yönetimi", "Uluslararası inşaat sözleşmeleri", konularında akademik çalışmalarını sürdüren Alpkökin'in birçok uluslararası yayını bulunuyor.Alpkökin, önceki dönemde durdurulan 10 metro hattında yeniden inşaatların başlatılmasında önemli bir görev üstlendi.