İBB iddianamesi örgüt şeması nedir, kimler var?

İBB iddianamesi örgüt şeması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" adıyla yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 407 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede, örgütün kuruluş süreci, faaliyet alanları, para ilişkileri ve örgüt şeması detaylı biçimde anlatıldı.

İBB İDDİANAMESİ ÖRGÜT ŞEMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" yapılanması yedi bölümde ele alındı. İlk bölümde örgütün yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde soruşturma özeti, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı ve İBB Başkanı olduğu dönemlerde gerçekleştiği belirtilen eylemler yer aldı. Beşinci bölümde belediye iştirakleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler anlatılırken, altıncı bölümde örgüt mensuplarının görevleri, yedinci bölümde ise suç tasnifleri ve sevk maddeleri sıralandı.

İddianamede örgüt lideri olarak Ekrem İmamoğlu'nun ismi yer aldı. Şemada, İmamoğlu'nun doğrudan bağlı olduğu isimler arasında Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Yakup Öner, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Baki Aydöner bulunuyor. Savcılık, bu kişilerin doğrudan İmamoğlu'nun talimatıyla hareket ettiklerini belirtti.

Şemada örgüt yöneticileri olarak Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün yer aldı. Bu isimlerin her birinin kendilerine bağlı örgüt mensupları olduğu, emir-komuta zinciri içinde faaliyet yürüttükleri iddia edildi. Fatih Keleş'in 77, Murat Ongun'un 35, Ertan Yılmaz'ın 8, Hüseyin Gün'ün 7, Murat Gülibrahimoğlu'nun 6 ve Adem Soytekin'in 6 örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Örgütün şemasının çizildiği iddianamede, "örgüt elebaşı" konumunda şüpheli Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Şüpheliler Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün de "örgüt yöneticisi" olarak şemada gösterildi.

Şemada Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı 10 örgüt üyesinin olduğu, 77 örgüt üyesinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yılmaz'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösterildi.

Örgüt elebaşı İmamoğlu'na doğrudan bağlı şüpheliler, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Yakup Öner, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Baki Aydöner olarak şemada yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi, değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.