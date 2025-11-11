Haberler

İBB iddianamesi örgüt şeması nedir, kimler var?

İBB iddianamesi örgüt şeması nedir, kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB iddianamesi şeması paylaşıldı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında, 105'i tutuklu olmak üzere 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 143 ayrı eylemin yer aldığı iddianamede, kamu zararının yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar olduğu belirtildi. İşte İBB iddianamesi örgüt şeması...

İBB iddianamesi örgüt şeması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" adıyla yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 407 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede, örgütün kuruluş süreci, faaliyet alanları, para ilişkileri ve örgüt şeması detaylı biçimde anlatıldı.

İBB İDDİANAMESİ ÖRGÜT ŞEMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" yapılanması yedi bölümde ele alındı. İlk bölümde örgütün yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde soruşturma özeti, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı ve İBB Başkanı olduğu dönemlerde gerçekleştiği belirtilen eylemler yer aldı. Beşinci bölümde belediye iştirakleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler anlatılırken, altıncı bölümde örgüt mensuplarının görevleri, yedinci bölümde ise suç tasnifleri ve sevk maddeleri sıralandı.

İddianamede örgüt lideri olarak Ekrem İmamoğlu'nun ismi yer aldı. Şemada, İmamoğlu'nun doğrudan bağlı olduğu isimler arasında Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Yakup Öner, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Baki Aydöner bulunuyor. Savcılık, bu kişilerin doğrudan İmamoğlu'nun talimatıyla hareket ettiklerini belirtti.

Şemada örgüt yöneticileri olarak Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün yer aldı. Bu isimlerin her birinin kendilerine bağlı örgüt mensupları olduğu, emir-komuta zinciri içinde faaliyet yürüttükleri iddia edildi. Fatih Keleş'in 77, Murat Ongun'un 35, Ertan Yılmaz'ın 8, Hüseyin Gün'ün 7, Murat Gülibrahimoğlu'nun 6 ve Adem Soytekin'in 6 örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Örgütün şemasının çizildiği iddianamede, "örgüt elebaşı" konumunda şüpheli Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Şüpheliler Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün de "örgüt yöneticisi" olarak şemada gösterildi.

Şemada Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı 10 örgüt üyesinin olduğu, 77 örgüt üyesinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yılmaz'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösterildi.

Örgüt elebaşı İmamoğlu'na doğrudan bağlı şüpheliler, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Yakup Öner, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Baki Aydöner olarak şemada yer aldı.

İBB iddianamesi örgüt şeması nedir, kimler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi, değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.