Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, huzurevi sahibinin eşi Erol Konuk'un, yaşlı Abdulkadir Taşar'a fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Görüntülerde Konuk'un eldiven takarak yaşlı adama bağırdığı ve darp ettiği anlar açık şekilde görüldü. İnfial yaratan görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet" başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

"SORUMLU MÜDÜRÜN MÜDÜRLÜK VE ÇALIŞMA ONAYI İPTAL EDİLDİ"

İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

"PARA CEZASI UYGULANDI"

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

"SABAHTAN BERİ BENİ DÖVÜYORLAR"

2023 yılının Temmuz ayında kaydedildiği belirtilen görüntülerde; yaşlı adamın, "Sabahtan beri beni dövüyorlar. Tokat attılar. Beni anam babam bu kadar dövmemiştir" ifadelerini kullandığı duyuldu.

ELDİVEN TAKIP YAŞLI ADAMI DÖVDÜ

Bu sözlerin ardından Erol Konuk'un, "Nerene vurdular, göster!" diyerek bağırdığı ve yanındaki çalışandan eldiven isteyerek yaşlı adama fiziksel şiddet uyguladığı anlar da görüntülere yansıdı. O anlar izleyenlerin vicdanını sızlattı.

Veryansın'dan Erdem Atay'ın haberine göre, şiddete maruz kaldığı öne sürülen Abdulkadir Taşar'ın 2024 yılı Eylül ayında hastanede hayatını kaybettiği, ancak ölümünün ardından otopsi yapılmadığı iddia edildi.

PERSONELLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

İddialara ilişkin konuşan huzurevi yönetimi, Erol Konuk'un bir daha huzurevine alınmayacağını belirtti.

Öte yandan Erol Konuk'un, huzurevinden ayrılan bazı personelleri ve kendisini şikayet eden kişileri tehdit ettiği de öne sürüldü. İddialara göre Konuk'un, "Seni İstanbul'da barındırmam" şeklinde ifadelerle çalışanları sindirmeye çalıştığı ileri sürüldü.