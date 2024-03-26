İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Hüsnü Kaymak kimdir? İYİ Parti Kütahya Emet Belediye Başkan adayı Hüsnü Kaymak kimdir

İYİ PARTİ KÜTAHYA EMET ADAYI KİM?

İYİ Parti Emet Belediye Başkan Adayı Hüsnü Kaymak oldu.

HÜSNÜ KAYMAK KİMDİR?

1980 yılında Emet'te doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Emet'te tamamladı.

1998 yılında Jandarma Astsubay Okulundan mezun oldu.

Jandarma Astsubay Çavuş rütbesiyle Zonguldak ili Bakacakkadı Jandarma Karakol Komutanı olarak göreve başladı.

2009 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Sırasıyla Şırnak, Balıkesir, Bitlis ve Osmaniye illerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2012 yılında Bozüyük Belediyesinde Haciz Memuru olarak göreve başladı.

2013 yılının Haziran ayında naklen atama ile Emet Belediyesinde Tahsilat ve İcra Memuru olarak göreve başladı.

2014 yılı Nisan ayından itibaren de yaklaşık 9,5 yıl Emet Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaparken, 16.07.2023 tarihinde emekliye ayrıldı.

Kaymak, evli ve iki çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.