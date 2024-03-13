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Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN ERKAN ŞAHİN KİMDİR?

Hüseyin Erkan Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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