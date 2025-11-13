Haberler

Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? SON DAKİKA! Ön inceleme raporu çıktı mı, raporda ne tespit edildi?

Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? SON DAKİKA! Ön inceleme raporu çıktı mı, raporda ne tespit edildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ön inceleme raporunun detayları henüz netleşmedi, ancak gelen bilgiler olayın sırlarla dolu olduğunu işaret ediyor. Peki, Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? SON DAKİKA! Ön inceleme raporu çıktı mı, raporda ne tespit edildi?

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar gündemde. Ön inceleme raporunun sonuçları merak konusu olurken, olayın ardındaki sır perdesi hala aralanmış değil. Cenazeler ve olay yeriyle ilgili gizemli bulgular, hem yetkililerin hem de kamuoyunun dikkatini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ADLİ TIP RAPORUNUN SONUCUNDA NE ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre, 5 yaşındaki Osman Helvacı yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti ve belinde kırıklar tespit edildi. Anne Huriye Helvacı'nın ise tamamen çıplak halde bulunduğu, herhangi bir darp veya tecavüz bulgusuna rastlanmadığı, hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazeler kesin ölüm sebebinin netleşmesi için detaylı otopsiye tabi tutuldu.

HURİYE HELVACI İLE OĞLU OSMAN NASIL ÖLDÜ?

Osman Helvacı, yüksekten düşme sonucu belinde kırıklar oluşarak yaşamını yitirdi. Anne Huriye Helvacı da aynı bölgede, oğlundan yaklaşık 50 metre mesafede bulundu ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz kesin ölüm nedeni detaylı otopsi ile belirlenecek olsa da ön rapor, olayın trajik bir şekilde meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? SON DAKİKA! Ön inceleme raporu çıktı mı, raporda ne tespit edildi?

HURİYE HELVACI İLE OĞLU OSMAN'IN OLAYI NEDİR?

2 Kasım'da Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan anne ve oğlunun cesetleri, dere yatağı ve çevresinde bulundu. İlk bulgulara göre cenazeler arasında darp izi yok, vücut bütünlüğü bozulmamıştı ve annenin kıyafetleri cenazeden ayrı bir noktada bulundu. Telefon sinyalleri ve bazı çelişkili ifadeler olayın şüpheli yanlarını artırıyor.

AİLEDEN 'CİNAYET' AÇIKLAMASI!

Huriye Helvacı'nın kayınbiraderi Ramazan Kalafat, olayın cinayet ihtimalini düşündüklerini ve okların eski eniştesi Mustafa Uzun'un dayısı Mehmet B.'ye yöneldiğini ifade etti. Aile, olayın arkasındaki gerçekleri araştırması için yetkililerin devreye girmesini bekliyor.

ESKİ ENİŞTEDEN ŞÜPHELİ İFADELER

Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü kabul etti. 24 Ekim'den sonra 12 gün boyunca telefonla iletişimde olduklarını, 2 gün yürüyüş yaptıklarını ve oğlu Osman'ın da yanında olduğunu belirtti. Ancak kaybolma sonrası arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını değiştirdiği tespit edildi.

HURİYE HELVACI NEDEN ÇIPLAKTI?

Anne Huriye Helvacı'nın cesedi tamamen çıplak bulundu. Kıyafetleri yaklaşık 25 metre uzaklıkta tespit edildi. Adli Tıp raporuna göre tecavüz bulgusu yok, ancak annenin çıplak bulunması olayın şüpheli yanını artırıyor ve uzmanlar tarafından detaylı soruşturma gerektiriyor.

HURİYE HELVACCI'NIN TELEFONU HALA KAYIP MI?

Huriye Helvacı'nın kaybolmasından sonra telefonunun kayıp olduğu, bulunduğu yönünde bir bilgi olmadığı raporlara yansıdı. Bu durum, olayın aydınlatılmasını zorlaştıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.