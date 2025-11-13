Huriye Helvacı ile oğlu Osman nasıl öldü? SON DAKİKA! Ön inceleme raporu çıktı mı, raporda ne tespit edildi?

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar gündemde. Ön inceleme raporunun sonuçları merak konusu olurken, olayın ardındaki sır perdesi hala aralanmış değil. Cenazeler ve olay yeriyle ilgili gizemli bulgular, hem yetkililerin hem de kamuoyunun dikkatini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ADLİ TIP RAPORUNUN SONUCUNDA NE ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre, 5 yaşındaki Osman Helvacı yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti ve belinde kırıklar tespit edildi. Anne Huriye Helvacı'nın ise tamamen çıplak halde bulunduğu, herhangi bir darp veya tecavüz bulgusuna rastlanmadığı, hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazeler kesin ölüm sebebinin netleşmesi için detaylı otopsiye tabi tutuldu.

HURİYE HELVACI İLE OĞLU OSMAN NASIL ÖLDÜ?

Osman Helvacı, yüksekten düşme sonucu belinde kırıklar oluşarak yaşamını yitirdi. Anne Huriye Helvacı da aynı bölgede, oğlundan yaklaşık 50 metre mesafede bulundu ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz kesin ölüm nedeni detaylı otopsi ile belirlenecek olsa da ön rapor, olayın trajik bir şekilde meydana geldiğini ortaya koyuyor.

HURİYE HELVACI İLE OĞLU OSMAN'IN OLAYI NEDİR?

2 Kasım'da Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan anne ve oğlunun cesetleri, dere yatağı ve çevresinde bulundu. İlk bulgulara göre cenazeler arasında darp izi yok, vücut bütünlüğü bozulmamıştı ve annenin kıyafetleri cenazeden ayrı bir noktada bulundu. Telefon sinyalleri ve bazı çelişkili ifadeler olayın şüpheli yanlarını artırıyor.

AİLEDEN 'CİNAYET' AÇIKLAMASI!

Huriye Helvacı'nın kayınbiraderi Ramazan Kalafat, olayın cinayet ihtimalini düşündüklerini ve okların eski eniştesi Mustafa Uzun'un dayısı Mehmet B.'ye yöneldiğini ifade etti. Aile, olayın arkasındaki gerçekleri araştırması için yetkililerin devreye girmesini bekliyor.

ESKİ ENİŞTEDEN ŞÜPHELİ İFADELER

Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü kabul etti. 24 Ekim'den sonra 12 gün boyunca telefonla iletişimde olduklarını, 2 gün yürüyüş yaptıklarını ve oğlu Osman'ın da yanında olduğunu belirtti. Ancak kaybolma sonrası arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını değiştirdiği tespit edildi.

HURİYE HELVACI NEDEN ÇIPLAKTI?

Anne Huriye Helvacı'nın cesedi tamamen çıplak bulundu. Kıyafetleri yaklaşık 25 metre uzaklıkta tespit edildi. Adli Tıp raporuna göre tecavüz bulgusu yok, ancak annenin çıplak bulunması olayın şüpheli yanını artırıyor ve uzmanlar tarafından detaylı soruşturma gerektiriyor.

HURİYE HELVACCI'NIN TELEFONU HALA KAYIP MI?

Huriye Helvacı'nın kaybolmasından sonra telefonunun kayıp olduğu, bulunduğu yönünde bir bilgi olmadığı raporlara yansıdı. Bu durum, olayın aydınlatılmasını zorlaştıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.