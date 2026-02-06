Haberler

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hurdacılık yapan yüzde 85 bedensel engelli Erdoğan Ateş'in yaşam mücadelesi sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmıştı. Ateş, doğuştan engelli olmasına rağmen ailesinin geçimini sağlamak ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için her gün 10 saat çalışıyordu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Sedat Peker, Ateş'in 1,5 milyon TL'lik tedavi masraflarını üstlendi.

  • Sedat Peker, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hurdacılık yapan yüzde 85 bedensel engelli Erdoğan Ateş'in tüm tedavi masraflarını üstlendi.
  • Erdoğan Ateş, 1,5 milyon TL'lik bir tedavi süreci için hurdacılık yaparak para biriktiriyordu.
  • Erdoğan Ateş'in ameliyatı başarılı geçti.

1,5 MİLYON TL'LİK TEDAVİ İÇİN ÇALIŞIYORDU

25 yaşındaki Erdoğan Ateş, doğuştan yüzde 85 engelli olmasına rağmen ailesinin geçimini sağlamak ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için her gün yaklaşık 10 saat hurdacılık yapıyordu. Ailesinin tek çalışanı olduğu belirtilen Ateş, 1,5 milyon TL'lik bir tedavi süreci sonunda yüzde 80–90 oranında iyileşme şansı bulunduğunu dile getirerek hayata tutunmaya çalışıyordu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ateş'in çalışırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımlar, genç adamın yaşadığı zorlukları ve verdiği mücadeleyi gözler önüne sererken kamuoyunda büyük bir duyarlılık oluştu.

SEDAT PEKER TÜM MASRAFLARI ÜSTLENDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Sedat Peker, Erdoğan Ateş'in tedavisi için gereken tüm masrafları karşıladı. Ameliyat olan ve operasyonu başarılı geçen Ateş, Peker'e teşekkür etti.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmir Güler:

Sana yemin ederim helal olsun....

Haber Yorumlarıvfvpcqqp8r:

aynen Helal olsun çocuklarını sevdiklerini allah ona bagişlasın teşekürler Sedat bey

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hep söylerim,Para babalarının, Milletvekillerinin, bakanların hatta Devlet büyüklerimizin yapmasi gerekeni Sedat Kardes yapıyor.

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı kapatılsın

Haber YorumlarıCan Reno:

robinhood

Haber Yorumlarıali batuk:

Bu durumda olan vatandaşlarımız için devlet bir sağlık merkezi kurması ve ücretsiz olarak tedavi etmesi lazım. Neden yapılmıyor anlayamıyorum.

