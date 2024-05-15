İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor. HPV aşısı ücretsiz mi? İBB ücretsiz HPV aşı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İBB Başkanı İmamoğlu ülkede HPV kaynaklı kanser vakalarının arttığına vurgu yaparak, 9-26 yaş arası bireylerin aşı için başvuru yapabileceğini ifade etti. Peki, İBB ücretsiz HPV aşı başvurusu nasıl yapılır? HPV aşısı ücretsiz mi?

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.

İBB ÜCRETSİZ HPV AŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İmamoğlu başvuru linkini de sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'da bugün başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak.

İBB HPV AŞI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasının bugün başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, ülkede HPV kaynaklı kanser vakalarının arttığına vurgu yaparak, 9-26 yaş arası bireylerin aşı için başvuru yapabileceğini ifade etti.

ÜCRETSİZ HPV AŞI BAŞVURU EKRANI (LİNK)

"SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ, ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASINA BAŞLIYORUZ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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