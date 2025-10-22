Hoşkedem Hidayetkızı kimdir? Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Hoşkedem Hidayetkızı, hem profesyonel kariyeri hem de özel yaşamıyla iki farklı ülke arasında önemli bir köprü görevi üstlenen, medyanın ve toplumun yakından takip ettiği etkileyici bir isim olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HOŞKEDEM HİDAYETKIZI KİMDİR?

Hoşkedem Hidayetkızı, Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden biridir. Aynı zamanda savaş muhabiri, gazeteci, sunucu, televizyoncu ve yapımcı olarak da görev yapmaktadır. Ülkesinde "Sen Tek Değilsin" isimli programı yapmaktadır. Türkiye'de ise ünlü şarkıcı Doğuş ile evlidir. Çift, iki ülke arasında mekik dokuyarak ilişkilerini sürdürmektedir ve ikiz çocuklarının doğumundan sonra İstanbul'da yaşamaya başlamışlardır.

HOŞKEDEM HİDAYETKIZI KAÇ YAŞINDA?

Hoşkedem Hidayetkızı 13 Ocak 1974 doğumludur, bu nedenle 2025 itibarıyla 51 yaşındadır.

HOŞKEDEM HİDAYETKIZI NERELİ?

Hoşkedem Hidayetkızı Azerbaycanlıdır.

HOŞKEDEM HİDAYETKIZI NE İŞ YAPIYOR?

Hoşkedem Hidayetkızı profesyonel olarak televizyon spikerliği, gazetecilik ve yapımcılık yapmaktadır. Savaş muhabiri olarak da görev yapmış, kendi programını hazırlayıp sunmaktadır. Medya sektöründe hem sunucu hem de yapımcı kimliğiyle aktif rol almaktadır.

ŞARKICI DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş'un gerçek adı Orhan Baltacı'dır ve 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğmuştur. Almanya'da geçen çocukluk döneminden sonra Türkiye'ye dönmüş, ailesinin ayrılması sonrası zor bir çocukluk yaşamıştır. Sokaklarda geçirdiği zor yıllar sonrası şarkı sözleri yazmaya başlamış, müzik yapımcısı İskender Ulus tarafından keşfedilmiştir.

"Doğuş" sahne adını kullanmaya başlamış ve 1997'de ilk albümünü çıkarmıştır. Kariyeri boyunca toplam 15 albüm çıkaran Doğuş, listelerde üst sıralarda yer almış, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol oynamıştır. Ayrıca oyunculuk yapmış ve yazarlık alanında da "Bir Doğuş" adlı kitabı yayımlanmıştır. Televizyon yarışmalarında da yer alan Doğuş, geniş bir kitle tarafından tanınan çok yönlü bir sanatçıdır.