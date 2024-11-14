HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?

AIDS nedir? AIDS ise, HIV virüsünün yol açtığı en ileri aşama olan bağışıklık sistemi yetersizliği durumudur. AIDS, HIV'in tedavi edilmediği ve bağışıklık sisteminin büyük ölçüde zarar gördüğü durumda ortaya çıkar. HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Detaylar haberimizdedir…

AIDS NEDİR?

HIV virüsünün yol açtığı bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı bir hastalık evresidir. AIDS, HIV'in ilerlemesiyle ortaya çıkar ve bağışıklık sisteminin işlevini kaybetmesine yol açar. Bu durum, vücudu enfeksiyonlara ve bazı kanser türlerine karşı savunmasız hale getirir.

AIDS NASIL BULAŞIR?

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) ilk başta bağışıklık sistemine zarar verir, ancak AIDS evresine ulaşabilmesi yıllar alabilir. HIV tedavi edilmediğinde, bağışıklık sistemi zayıflar ve vücut, AIDS'in evresine geçer. Bu evrede, bağışıklık sistemi o kadar zayıflar ki, vücut, normalde sağlıklı insanları etkilemeyen enfeksiyonlara ve kanserlere karşı savunmasız hale gelir.

HIV VİRÜSÜ NEDİR?

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), bağışıklık sistemine zarar veren bir virüstür. HIV, vücudun bağışıklık hücrelerine saldırarak bu hücreleri yok eder, böylece vücudu enfeksiyonlar ve bazı hastalıklarla mücadelede zayıflatır.

HIV, genellikle kan, semen, vajinal sıvılar ve anne sütü gibi vücut sıvılarıyla bulaşır. Bulaşma yolları arasında korunmasız cinsel ilişki, enjektör paylaşımı, doğum ve emzirme de yer alır.

HIV enfeksiyonunun erken dönemlerinde belirgin belirtiler görülmeyebilir, ancak tedavi edilmediği takdirde virüs zamanla bağışıklık sistemini zayıflatır. En ileri evresi olan AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) ortaya çıktığında, vücut birçok enfeksiyon ve kanser türüne karşı savunmasız hale gelir.

HIV VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

HIV pozitif genellikle cinsel yolla bulaşıyor. Anne eğer HIV pozitifse doğumda bebeğe bulaşabiliyor. Ancak son yıllarda yeni tedavilerle birlikte anneler hamilelikte aldığı tedaviyle çocukların HIV pozitif olmadan doğması sağlanabiliyor. Eğer bir çocuk HIV pozitif olarak doğduysa ve tedavi almadıysa ne yazık ki çok kısa süre içinde hayatını kaybediyor.