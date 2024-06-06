Hemşirelik taban puanları kaç 2024? Hemşirelikiçn kaç net lazım, kaçla kapattı? #129300

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, Hemşirelik taban puanları kaç 2024? Hemşirelik kaçla kapattı?

YKS NE ZAMAN?

YKS, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek.

2024 TYT 8 Haziran 2024 Cumartesi günü,

2024 AYT ve 2024 YDT ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır

2024 YKS 1. OTURUM TYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 8 Haziran 2024

Sınav Günü: Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 165 dk

2024 YKS 2. OTURUM AYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

2024 YKS 3. OTURUM YDT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 15:45

Sınav Süresi: 120 dk

YKS GİRİŞTE DİKKAT EDİLECEKLER

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasak.

YKS sınavına katılan adaylar yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, kağıt para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Belge renkli olmak zorunda değildir. Ancak fotoğrafınızın net görülmesi ve siz olduğunuz belli olması için renkli fotokopi almanız tavsiye edilir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

YKS BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geçen yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI KAÇ?