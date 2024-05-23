Heimlich manevrası, solunum yolunun tıkanması durumunda (yani bir kişinin boğulması durumunda) uygulanacak bir ilk yardım tekniğidir. Peki, Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası solunum yolunun tıkanması anlamına gelir. Bu manevra, boğazda takılı kalmış olan bir nesneyi dışarı çıkarmak amacıyla karın bölgesine baskı yaparak diyaframın hızla yukarı doğru hareket etmesini sağlar. Bu bağlamda, bireyin hava yolunun açılmasına yardımcı olur.





HEIMLICH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Boğulan Kişi Bilinçliyse:

Pozisyon Alın: Boğulan kişinin arkasında durun ve kollarınızı onun beline dolayın.

Hazırlık: Bir elinizi yumruk yapın ve yumruğunuzu boğulan kişinin göbek deliği ile göğüs kemiği arasındaki bölgeye, başparmak içe gelecek şekilde yerleştirin.

Baskı Uygulayın: Diğer elinizi yumruğunuzun üzerine koyun ve hızlıca yukarı doğru baskı uygulayın. Bu hareketi karın bölgesine doğru hızlı ve kuvvetli itme şeklinde yapın.

Tekrar Edin: Nesne çıkana kadar bu hareketi birkaç kez tekrarlayın. Nesne çıkmazsa ve kişi bilinç kaybı yaşarsa, acil yardım ekiplerini arayın ve CPR (kalp masajı ve suni solunum) uygulamaya hazırlıklı olun.

Boğulan Kişi Bilinçsizse:

Yere Yatırın: Kişiyi dikkatlice yere yatırın ve başını yana çevirin.

Ağız Kontrolü: Nesne görünebilir durumda ise, parmaklarınızla dikkatlice çıkarın. Ancak, nesneyi göremiyorsanız parmaklarınızı kullanarak körlemesine çıkarmaya çalışmayın.

CPR Uygulayın: CPR eğitiminiz varsa hemen CPR uygulamaya başlayın. 30 kalp masajı ve ardından 2 suni solunum yapın. Her 30 kalp masajından sonra ağızda nesne olup olmadığını kontrol edin.

Yardım Çağırın: Acil sağlık hizmetlerini (112) arayın veya arattırın.

Kendi Kendinize Heimlich Manevrası Uygulamak:

Yumruk Yapın: Bir elinizi yumruk yapın ve yumruğunuzu göbek deliğinizin biraz üstüne yerleştirin.

Diğer Elinizi Koyun: Diğer elinizi yumruğunuzun üzerine koyun.

Baskı Uygulayın: Hızlı bir şekilde yukarı ve içeri doğru kendinize baskı yapın. Alternatif olarak, bir sandalyenin sırtına veya sert bir yüzeye karnınızı dayayıp hızlıca itebilirsiniz.