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Seyir halindeyken kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarpan sürücü hastanede öldü

Seyir halindeyken kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarpan sürücü hastanede öldü
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İzmir Konak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Hüseyin Deniz, park halindeki iki otomobile çarparak durdu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Deniz (68), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Deniz, 45 SC 2487 plakalı otomobili ile Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Deniz'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Deniz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücünün kalp rahatsızlığı bulunduğu, anjiyo ve bypass tedavisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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