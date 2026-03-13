Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilen duayen isim İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 79 yaşındaki Ortaylı'nın vefat haberi, akademi dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADI

Ortaylı'nın sağlık sorunları ilk olarak geçtiğimiz ocak ayında yaşadığı prostat rahatsızlığıyla başladı. Ameliyat edilerek bir süre sonra taburcu edilen Ortaylı'nın bu süreçte bağışıklık sisteminin zayıfladığı öğrenildi.

79 yaşındaki tarihçinin haftanın üç günü diyabet tedavisi gördüğü, buna bağlı olarak vücudunda ve organlarında ciddi bir yorgunluk oluştuğu ifade edildi.

KIZI SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Duayen tarihçinin kızı Tuna Ortaylı da bu süreçte babasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Tuna Ortaylı, yaşanan sağlık sorunlarının büyük ölçüde yaşa bağlı organ yorgunluğundan kaynaklandığını belirtmişti.

Açıklamada, usta tarihçinin nitelikli bir doktor ekibinin gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi desteği aldığı ifade edilmişti.

HASTANEYE KALDIRILDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlanarak İstanbul Topkapı'daki hastaneye kaldırılan Ortaylı'nın ilk etapta bilincinin açık olduğu öğrenildi. Ancak kısa süre sonra solunum problemleri gelişmesi üzerine yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

Durumunun bir süre stabil seyrettiği belirtilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen İlber Ortaylı'nın bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

"HASTALIĞINI BİZE BİLE HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞTI"

İlber Ortaylı'nın kızkardeşi Nuriye Ortaylı da, ağabeyinin yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti.

"Zaten çok uzun bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Giderek de artan sorunlarla... Ama hayatını aktif yaşamayı seven birisi olduğu için mümkün olduğunca gayret etti, hep enerjik kaldı. Bunu kimseye, yani bize bile çok hissettirmemeye çalıştı." diyen Nuriye Ortaylı "Olabilecek en iyi bakımı aldı; hem tıbbi olarak hem insani olarak. Onlara da çok şükran borçluyuz. Arayan soran herkese, destek olan herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

1947 Avusturya/Bregenz doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamlamıştır.1965'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır. 1978'de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile doktora derecesi almıştır. 1979'da "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçent, 1989 yılında da profesör olmuştur. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmış, seminerler ve konferanslar vermiştir. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ila 19. yüzyılı Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili makaleleri yayımlanmıştır.

1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002'de Galatasaray Üniversitesi'ne, 2 yıl sonra da Bilkent Üniversitesi'ne geçmiştir. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevine atanmıştır. Halen de bu görevini yürütmektedir. Şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde de tarih dersleri vermektedir. İlber Ortaylı ayrıca Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. Türkçe, Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmektedir.

Yayınlarından bazıları şöyle:

Tarihin İzinde, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2008.

Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.

Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: Üç Kıtada Osmanlılar, Timaş Yayınları, İstanbul,2007.

Tanzimat'tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil, İstanbul, 1985.

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil, İstanbul, 1983.

Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfusu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1983.

Gelenekten Geleceğe, Hil, İstanbul, 1982.

Türkiye İdare Tarihi, TODAİE No. 180, Ankara, 1979.

İlhan Tekeli'yle birlikte, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, Türk İdareciler Derneği,1978.