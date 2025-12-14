Hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın cenaze programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen 37 yaşındaki Gülşah Durbay vefat etti.

2024 yılının Nisan ayında göreve başlayan Durbay, 2 Ağustos 2024'te geçirdiği bağırsak operasyonu sonrasında 4 Eylül 2024 tarihinde kolon kanseri teşhisi konulmasının ardından kemoterapi tedavilerine devam ediyordu. Rahatsızlığına rağmen görevini sürdürmeye çalışan Durbay, 1 Aralık'ta sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakıma alındı. Bekar olduğu öğrenilen Durbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Başkan Durbay'ın ölüm haberini alan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili, çevre illerin ve ilçelerin başkanları ile çok sayıda vatandaş Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi.

"TIBBEN NE GEREKİYORSA YAPTIK AMA BURAYA KADARMIŞ"

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka yaptığı açıklamada, "1 Aralık 2025 tarihinde yatırmış olduğumuz Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay, 14 Aralık Pazar günü 20.00'de hayata veda etti. Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün 19.00 civarında kalbi durdu. 1 saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği, metastatik kolon kanseri ve multi organ yetmezliği ile biz takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm Manisalıların başı sağ olsun" dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, "Özellikle ailesine, ardından tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah. Allah cennetine kabul etsin" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, "Günlerce burada bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Maalesef çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm Manisa'nın, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Resmi açıklamaları yani cenaze ile ilgili diğer açıklamaları da büyük ihtimalle az sonra gruplardan da paylaşacağız. Basına da geçeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi'nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğlen namazını düşünüyoruz ama yine de Sayın Genel Başkanımızla konuşup daha sonra net bir açıklamayı basına da geçeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise şunları söyledi: "Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Çok güçlü bir kadındı. Çok güçlü bir insandı. Ne yazık ki kaybettik kendisini. Hepimiz çok üzüldük. Yapacak bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Durbay'ın cenazesi doğup büyüdüğü Şehzadeler'in Koldere Mahallesi'nde toprağa verilecek.

MANİSA 6 AY İÇİNDE İKİ BAŞKANINI KAYBETTİ

Manisa, 2024 yerel seçimlerinde göreve gelen iki CHP'li belediye başkanını kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (48) de 9 Haziran'da havuz motoru arızasına müdahale sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. 37 yaşındaki Gülşah Durbay ise, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak merkez Şehzadeler Belediye Başkanı seçilmişti.