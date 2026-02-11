Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı

Haberler

Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arslan, hayatını kaybetmeden saatler önce tiyatro oyununun duyurusunu paylaşmıştı.

"Çemberimde Gül Oya" ve "Poyraz Karayel" gibi dizilerle tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı evinde fenalaştı. NTV'nin haberine göre; Eşinin çağrısıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON PAYLAŞIMI YENİ TİYATRO OYUNUYDU

Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan Arslan, yakın zamanda sahne alacağı tiyatro oyununu saatler önce böyle duyurmuştu

TİYATRO DUYURUSU YAPMIŞTI

Vefat eden Kanbolat Görkem Arslan, hayatını kaybetmeden önce sahnelenecek tiyatro oyununun illerini paylaşmıştı. Oyuncu, Nisan ayında Düzce, Muğla, Fethiye, Ordu, Giresun ve Trabzon'da sahne alacaktı.

