HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı

HAVELSAN, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi’nin, EFES-2026 Tatbikatı’nda hava unsurlarının en kritik destekçisi olduğunu açıkladı. Saatler süren operasyonel hazırlık süreçlerini birkaç dakikaya indirerek hava hakimiyetinde adeta bir kuvvet çarpanına dönüşen HvBS, NATO tarafından da ittifakın ihtiyaçlarını karşılayabilecek dünyanın en olgun komuta kontrol sistemlerinden biri olarak tescillendi.

HAVELSAN, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katan yerli ve milli savunma teknolojisi HvBS'nin (Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi), EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda operasyonel süreçlerin en kritik destekçisi olduğunu duyurdu. Dünyanın en gelişmiş komuta kontrol bilgi sistemleri arasında gösterilen HvBS, tatbikattaki performansı ve NATO standartlarındaki başarısıyla göz doldurdu.

SAATLER SÜREN HAZIRLIKLAR DAKİKALARA İNDİ 

Hava Kuvvetleri yönetimindeki harekat, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini tam entegre bir şekilde desteklemek üzere geliştirilen HvBS, modern harbin en büyük ihtiyaçlarından biri olan hız ve karar üstünlüğünü sahaya yansıtıyor. Farklı teknoloji ve mimarileri bir arada sunan sistem, daha önce saatler alan operasyonel hazırlık sürelerini birkaç dakika gibi kısa bir süreye indirerek hava hakimiyetinde kritik bir avantaj sağlıyor.

NATO’NUN EN OLGUN SİSTEMLERİNDEN BİRİ OLARAK TESCİLLENDİ 

HAVELSAN tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, HvBS’nin sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası arenada da kendini kanıtladığı vurgulandı. Şirket, sistemin küresel başarısını şu ifadelerle aktardı:

"HvBS, NATO'da devam eden Alternatif Hava Komuta Kontrol Sistemleri teknik analiz çalışması sonrası İttifak'ın ihtiyaçlarını karşılayacak en olgun sistemlerden biri olarak değerlendirildi ve kendini kanıtladı. Muharebe yönetiminden kaynaklar yönetimine hava kuvvetlerinin tüm fonksiyonel alanlarını kapsayan HvBS, modern harbin önceliklendirdiği karar üstünlüğüne katkısı ile hava hakimiyetinin sağlanmasında bir kuvvet çarpanı."

Üstün ve işlevsel özellikleri ile Hava Kuvvetlerinin tüm potansiyel ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir altyapıya sahip olan çözüm, dünyanın en kapsamlı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri’nden biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığına katkı sunmaya devam ediyor.

Elif Yeşil
