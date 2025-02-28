HAVA DURUMU DENİZLİ: 28 Şubat Cuma Denizli hava durumu nasıl? Denizli için hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Denizli'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü Denizli'de de yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 28 Şubat Cuma günü Denizli'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

DENİZLİ'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü Denizli'de yağışlı bir hava etkili olacak. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, zaman zaman aralıklı sağanak yağış görülecek. Sıcaklık değerlerinin en düşük 7°C, en yüksek 14°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı gün içinde %60 ile %90 arasında değişecek. Güney ve güneydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın saatte 10 ila 35 km hızına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Denizli'de hava durumu