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HAVA DURUMU ANKARA: 23 Şubat Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

HAVA DURUMU ANKARA: 23 Şubat Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!
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Ankara'da 23 Şubat 2025 Pazar günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Ankara için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Ankara'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 23 Şubat Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da kar var mı? İşte, detaylar…

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Ankara'da 23 Şubat Pazar günü en düşük sıcaklık -10°C, en yüksek sıcaklık -1°C olacak. Gün içinde kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU ANKARA: 23 Şubat Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!Ankara hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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