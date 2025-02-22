HAVA DURUMU ANKARA: 23 Şubat Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Ankara'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 23 Şubat Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da kar var mı? İşte, detaylar…

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Ankara'da 23 Şubat Pazar günü en düşük sıcaklık -10°C, en yüksek sıcaklık -1°C olacak. Gün içinde kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara hava durumu