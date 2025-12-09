Haberler

Hatay'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 7 Yeni Tescille 57'ye Yükseldi

Hatay'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 7 Yeni Tescille 57'ye Yükseldi
Güncelleme:
Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programda, aralarında Alinazik ve Hatay Sarısı İpeği'nin de bulunduğu 7 yöresel ürün coğrafi işaret aldı. Tescilli ürün sayısının 57'ye ulaştığı törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, hedeflerinin 135 tescil ile Türkiye birinciliği olduğunu belirtti.

UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay, gastronomi alanındaki marka değerini artırmaya devam ediyor. Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) iş birliğiyle Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen "Coğrafi İşaret Tanıtım Programı"nda şehrin kültürel mirasına 7 yeni tescil daha eklendi.

Tescillenen 7 Yeni Ürün

Program kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yeni ürünler şunlar oldu:

  • Alinazik
  • Hatay Ispanaklı Börek
  • Hatay Zeytin Salatası
  • Hatay Halavet Kebabı
  • Hatay Sakalkaldıran Tatlısı
  • Antakya Ekmek Oruğu
  • Hatay Sarısı İpeği

Bu son eklemelerle birlikte Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 57'ye yükseldi.

Hatay Valisi Masatlı: Hedef Türkiye Birinciliği

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şehrin gastronomi potansiyeline dikkat çekerek tescil çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. 25 coğrafi işaretle başladıkları süreçte 57 ürüne ulaştıklarını belirten Masatlı, "600'den fazla değerimizi tek tek kayıt altına alarak hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtmak istiyoruz. Şu anda başvuru süreci devam eden ürünlerimiz de var. Onlar da tescillendiğinde sayımız 135'e ulaşacak ve Türkiye birincisi olacağız" dedi.

Öntürk: Geleceğe Yatırım Yapıyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise tescil çalışmalarının şehrin yeniden ayağa kalkma sürecinin bir sembolü olduğunu ifade etti. Hatay'ın köklü mutfak kültürünün korunmasının önemine değinen Öntürk, "Bu lezzetlerin tescillenmesi, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe yatırım anlamına geliyor" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen turizm master planının tamamlandığını müjdeleyen Öntürk, altyapıdan gastronomiye kadar bütüncül bir kalkınma planı ile dünyanın her yerinden ziyaretçiyi şehre çekmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
