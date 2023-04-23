Hatay'da deprem tonlarca ağırlığındaki kayaları yerinden koparmış

Onlarca kaya deprem sonrası koparak bu görüntüyü oluşturdu

Berat Arda Gezer:

"Depremden 1 hafta sonra yolu kullanabildik"

Vatandaş Mehmet Yıldız :

"Evden büyük kayalar var"

HATAY - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin şiddeti Hatay'da otomobilden büyük onlarca kayayı yerinden koparmasıyla bir kez daha gözler önün serildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, şiddetin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Akbez ilçesinde kırsa alanda deprem sonrasında koparak yollara düşen kayalar görenleri korkutuyor. Depremin şiddeti ile onlarca kaya yerinden koparak aşağı kısımlar inmiş. Tonlarca ağırlığında ki kayaların bazılarının bir otomobilden büyük olduğu gözlendi. İş makinaları yardımıyla yol kenarına alınan kayaları görenler depremin etkisini bir kez daha hatırlıyor.

"Ev gibi kayalar düşmüş"

Çok büyük kayaların düştüğünü anlatan Mehmet Yıldız isimli vatandaş, "Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında büyük kayalar yuvarlanıp düştü. Ev gibi kayalar düşmüş. Sabah fark ettik."

"Kepçelerle kenara çekildi"

Berat Arda Gezer isimli genç ise devamlı kayaların düştüğü yolu kullandıklarını ifade ederek, "Biz aşağı kısımda oturuyoruz. Birden gürültü gelmiş. Bir baktık yolda kayalar vardı. Daha önce geldim. Bir hafta sonra ancak yolu kullanabildik. Kepçelerle kenara çekildi" dedi.