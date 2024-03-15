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Hasan Onaran kimdir? MHP Maraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran kaç yaşında, nereli?

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MHP Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hasan Onaran kimdir? MHP Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran kaç yaşında, nereli?

Hasan Onaran kimdir? MHP Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hasan Onaran kimdir? MHP Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran nereli? Detaylar haberimizdedir…

HASAN ONARAN KİMDİR?

Hasan Onaran, 7 Mayıs 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çağlayancerit'te tamamladı ve lise eğitimini 1987-1990 yılları arasında Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi'nde aldı.

1992-1997 yılları arasında Çağlayancerit İlçesi'ndeki çeşitli ilkokullarda vekil öğretmen olarak görev yaptı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünü 1999 yılında tamamladı. Devlet memurluğuna 2001 yılında atanarak Ankara İli Çamlıdere İlçesi Peçenek Belde Belediyesi'nde Fen Memuru olarak görev aldı. 2003-2004 yılları arasında Çağlayancerit İlçesi Bozlar Belde Belediyesi'nde Fen Memuru olarak çalıştı. 2004-2010 yılları arasında Çağlayancerit Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2010-2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2014-2020 yılları arasında ise Çağlayancerit Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik görevini sürdürdü.

Hasan Onaran, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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