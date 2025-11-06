Haberler

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Güncelleme:
13 araştırma şirketinin ortalamasına göre yapılan Eylül 2025 Türkiye Anketinde CHP yüzde 32,2 ile birinci, AK Parti yüzde 31,3 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti 9,1, MHP 7,8, İYİ Parti 5,7, Zafer Partisi 4,5 oranında oy aldı.

  • CHP, 13 araştırma şirketinin Eylül 2025 Türkiye Anketi ortalamasına göre %32,2 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.
  • AK Parti, aynı anket ortalamasına göre %31,3 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.
  • DEM Parti %9,1, MHP %7,8, İYİ Parti %5,7, Zafer Partisi %4,5, Yeniden Refah Partisi %3,0, Anahtar Parti %2,2 ve TİP %1,3 oy oranlarına sahip.

13 farklı araştırma şirketinin ortalamasına göre yapılan Eylül 2025 Türkiye Anketi sonuçları açıklandı. CHP yüzde 32,2 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,3 oranıyla ikinci sırada...

MD Raporlar tarafından derlenen anket ortalamasına göre; CHP lideri Özgür Özel'in partisi yüzde 32,2 oy oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti ise yüzde 31,3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listede DEM Parti yüzde 9,1 ile üçüncü, MHP yüzde 7,8 ile dördüncü sırada bulunuyor. İYİ Parti yüzde 5,7, Zafer Partisi yüzde 4,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,0, Anahtar Parti yüzde 2,2, TİP ise yüzde 1,3 oy oranı elde etti.

13 FARKLI ARAŞTIRMANIN ORTALAMASI

Sonuçlar; Alf, Area, Asal, Euro Poll, Genar, Gündemar, HBS, Metropoll, Optimar, Özdemir, Panorama TR, Piar ve Toplum Çalışmaları Enstitüsü araştırmalarının ortalamasıyla oluşturuldu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
