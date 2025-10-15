Hangi ilçeler il olacak?

Bu kapsamda Türkiye'nin il olma potansiyeli en yüksek ilçeleri arasında Alanya, Gebze, İnegöl, Fethiye, Siverek ve Tarsus gibi önemli merkezler öne çıkıyor. Olası bir düzenleme hayata geçerse, bu ilçeler 82'den başlayarak 100'e kadar uzanan yeni plaka kodlarıyla Türkiye'nin yeni illeri arasında yer alabilir. Peki, hangi ilçeler yeni il olmaya en yakın?

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

İşte alfabe sırasına göre il olma potansiyeli en yüksek 19 ilçe:

MANİSA / AKHİSAR (82)

Ege Bölgesi'nin üretim merkezlerinden biri olan Akhisar, 180 bini aşan nüfusuyla birçok mevcut ilden daha kalabalık. Zeytin, tütün ve sanayi sektörlerindeki güçlü ekonomisiyle dikkat çeken ilçe, kendi kendine yeten yapısıyla "il olma" yarışında öne çıkan adaylardan biri konumunda.

ANTALYA / ALANYA (83)

Turizmin kalbi olarak bilinen Alanya, 361 bin kişilik nüfusuyla pek çok ili geride bırakıyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kent, güçlü ekonomisi, gelişmiş altyapısı ve dünya çapındaki marka değeriyle il statüsünü fazlasıyla hak ediyor.

MERSİN / ANAMUR (84)

Akdeniz'in en güney noktasında yer alan Anamur, muz üretimiyle Türkiye'nin tarımsal değerlerinden biri. Yaklaşık 66 bin nüfusuna rağmen, hem tarım hem de turizm alanında yarattığı ekonomik canlılıkla öne çıkıyor.

ŞIRNAK / CİZRE (85)

163 bin nüfuslu Cizre, Güneydoğu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak konumlanıyor. Tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği bu bölge, stratejik konumuyla il olması durumunda bölgesel dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.

TEKİRDAĞ / ÇORLU (86)

Trakya sanayisinin kalbi Çorlu, 300 bini aşan nüfusuyla üretim ve ihracatta lider ilçeler arasında. Sanayi gücüyle Marmara ekonomisine yön veren ilçe, olası bir düzenlemeyle bölgenin yeni sanayi ili olabilir.

BALIKESİR / EDREMİT (87)

Zeytin ve turizmin buluştuğu Edremit, 173 bin nüfusuyla Ege'nin gözde merkezlerinden biri. İl olması halinde Balıkesir'in idari yükünü hafifletebilir ve Ege turizmine yeni bir ivme kazandırabilir.

DİYARBAKIR / ERGANİ (88)

Binlerce yıllık tarihiyle Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden biri olan Ergani, 139 bin nüfusuyla canlı bir ekonomik ve kültürel merkez. İl statüsüne geçmesi, bölgedeki kalkınmayı hızlandırabilir.

KONYA / EREĞLİ (89)

156 bin nüfusa sahip Ereğli, tarım ve sanayi üretiminde Konya'nın en güçlü ilçelerinden biri. İl olması durumunda İç Anadolu'da yeni bir ekonomik merkez olarak öne çıkabilir.

MUĞLA / FETHİYE (90)

Dünyaca ünlü koyları ve doğal güzellikleriyle Fethiye, 182 bin kişilik nüfusuyla Ege'nin turizm yıldızı. İl statüsüne kavuşması, bölgenin uluslararası turizm markasını daha da güçlendirebilir.

KOCAELİ / GEBZE (91)

411 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Gebze, sanayi ve teknoloji yatırımlarının kalbi konumunda. Marmara Bölgesi'nin üretim üssü olarak değerlendirilen Gebze, il olma potansiyeli en yüksek adaylardan biri.

HATAY / İSKENDERUN (92)

231 bin nüfuslu İskenderun, limanı ve sanayi tesisleriyle Hatay'ın ekonomik merkezidir. Stratejik konumu, ulaşım altyapısı ve ticari potansiyeliyle il statüsüne en yakın bölgelerden biri olarak görülüyor.

BURSA / İNEGÖL (93)

Mobilya üretimiyle Türkiye'nin adını dünyaya duyuran İnegöl, 302 bin nüfusuyla birçok ili geride bırakıyor. Güçlü sanayisi, istihdam kapasitesi ve marka değeriyle il olma talebinin en güçlü temsilcilerinden biri.

ADIYAMAN / KAHTA (94)

Nemrut Dağı eteklerinde yer alan Kahta, 134 bin nüfusuyla tarih, turizm ve tarımın kesişim noktasında. İl olması durumunda bölge turizmine büyük bir canlılık kazandırabilir.

ADANA / KOZAN (95)

132 bin nüfuslu Kozan, Çukurova'nın bereketli topraklarında yer alıyor. Tarım, sanayi ve tarihi mirasıyla dikkat çeken ilçe, uzun süredir il olma beklentisi taşıyor.

KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ (96)

Trakya'nın modern ve gelişmiş yüzü Lüleburgaz, 156 bin nüfusa sahip. Sanayi, eğitim ve kültürel altyapısıyla dikkat çeken ilçe, yıllardır kendi ili olma talebini gündemde tutuyor.

ANKARA / POLATLI (97)

130 bin nüfuslu Polatlı, kara ve demiryolu ağlarının kesiştiği noktada yer alıyor. Lojistik açıdan stratejik bir merkez olan Polatlı, il olması halinde Ankara'nın batıya açılan kapısı olabilir.

ŞANLIURFA / SİVEREK (98)

274 bin nüfusuyla birçok ilden büyük olan Siverek, Güneydoğu'nun en canlı ilçelerinden biri. Ekonomik ve kültürel dinamizmiyle halk arasında sıkça dile getirilen "Zaten il gibiyiz" söylemini haklı çıkarıyor.

MERSİN / TARSUS (99)

356 bin nüfuslu Tarsus, tarih boyunca Akdeniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri oldu. İl statüsüne kavuşması, hem Mersin'in yükünü azaltabilir hem de bölgesel kalkınmayı hızlandırabilir.

HAKKARİ / YÜKSEKOVA (100)

121 bin nüfuslu Yüksekova, sınır ticaretinin kilit noktası olarak öne çıkıyor. Stratejik konumu sayesinde Doğu Anadolu'nun yeni ekonomik merkezi olma potansiyeline sahip.