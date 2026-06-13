Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı
ABD-Paraguay maçında sahaya girmeye çalışan bir taraftar, güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Birden fazla görevlinin taraftarın üzerine atladığı anlar tartışma yarattı.
- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD-Paraguay maçında bir taraftar sahaya girmeye çalıştı.
- Güvenlik görevlileri taraftara sert müdahale ederek etkisiz hale getirdi.
- Müdahalenin sertliği izleyiciler arasında tartışma yarattı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Mücadelenin oynandığı sırada bir taraftar sahaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ise duruma anında müdahale etti.
BİR ANDA ÜZERİNE ÇULLANDILAR
Taraftarın sahaya yönelmesinin ardından çok sayıda güvenlik görevlisi aynı anda harekete geçti. Görevlilerin kısa sürede taraftarı etkisiz hale getirdiği görülürken, ortaya çıkan görüntüler karşılaşmanın önüne geçti.
SERT MÜDAHALE TARTIŞMA YARATTI
Olayın ardından en çok konuşulan konu güvenlik görevlilerinin müdahale şekli oldu. Bazı izleyiciler sahaya girme girişimine karşı hızlı müdahalenin gerekli olduğunu savunurken, bazıları ise uygulanan yöntemin gereğinden fazla sert olduğunu dile getirdi.
GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşma sırasında yaşanan olay tribünlerde de kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin taraftarı durdurduğu anlar, maçın en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.
İşte o anlardan kareler: