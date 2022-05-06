6-7 Mayıs Afara programı konuklarından olan Hande Doğandemir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hande Doğandemir kimdir? 7 Mayıs Afara program konuğu Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri neler? Detaylar yazımızda...

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir (d. 22 Kasım 1985, Ankara), Türk oyuncu, sunucu ve sosyologdur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim görmüştür. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Oyunculukla birlikte TRT'de sunuculuk yaptı.

Hande Doğandemir 6-7 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

HANDE DOĞANDEMİR KARİYERİ

İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapan Hande Doğandemir çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak en son program içeriği hazırladı.

Kamera arkasında gelen tekliflerin ardından başrollerini oynadığı Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Sonrasında 2010'da kamera arkasında çalışmaya devam ederken Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Atasay reklamında oynamış ve Avon Dergisi'nin 2010 Haziran ayının "Yüz Güzeli" seçilmiştir.

2011-2012 yıllarında, TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde iki sezon Aslı karakterini canlandırmıştır. Dizinin 2. sezonu ile birlikte eş zamanlı olarak TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" programını sunmaya başladı.

Nejat İşler ile Browni intense reklamında vamp kadını canlandırdıktan sonra dikkat çekmiş, ardından Onur Ünlü'nün yönettiği Şubat dizisinde geleceği düşünceleri gören lunapark sahibinin kızı Elem karakteriyle birlikte eşzamanlı konuk oyuncu olarak tek bölümlük Leyla ile Mecnun dizisinde hiç konuşmadan insanlara gülen Şans karakterine hayat vermiştir.

2012 yılında "İbreti Ailem" adlı yaz dizisinde "İpek" karakteriyle absürt-komedi oynadı. Konuk oyuncu olarak tek bölümlük Vanlı depremzedeyi oynadığı Böyle Bitmesin dizisi hariç bir süre sadece sunuculuk yaptı.

Sunuculuğun ardından Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle başrolde oynayarak tanınmıştır. Lipton şans öpücüğü reklamlarında Güneşi Beklerken dizisinde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Kerem Bursin ile marka yüzü oldu.

Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma adlı filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırdı. 2015 yılında Kerem Deren'in yazdığı ve başrolünü oynadığı Racon: Ailem İçin adlı dizide Yağmur karakterini canlandırdı.

2020 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandırmıştır. Doğandemir, son olarak Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinde "Filiz" rolüyle başrolde yer aldı.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2021 : Daha İyi Bir Yarın : Ekin : Başrol Oyuncusu

2019 : Gelincik : Sevim : Başrol Oyuncusu

2018 : Nuh Tepesi : Elif : Başrol Oyuncusu

2017 : Kaybedenler Kulübü Yolda : Sevda : Başrol Oyuncusu

2016 : Her Şey Aşktan : Pelin : Başrol Oyuncusu

2015 : Bana Masal Anlatma : Ayperi : Başrol Oyuncusu

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021-2022 : Annemizi Saklarken : Handan Güven : Başrol Oyuncusu

2021 : Hükümsüz : Filiz : Başrol Oyuncusu

2020 : Kırmızı Oda : Nesrin : Konuk Oyuncu

2019 : Yüzleşme : Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu : Başrol Oyuncusu

2018 : Can Kırıkları : Leyla Akgün Doğan : Başrol Oyuncusu

2017 : Muhteşem Yüzyıl: Kösem : Hatice Turhan Sultan : Başrol Oyuncusu

2016 : Hayatımın Aşkı : Gökçe : Başrol Oyuncusu

2015 : Racon: Ailem İçin : Yağmur / Azra : Başrol Oyuncusu

2013-2014 : Güneşi Beklerken : Zeynep Yılmaz / Güzel / Sayer : Başrol Oyuncusu

2013 : Leyla ile Mecnun : Şans : Konuk Oyuncu

2013 : Şubat : Elem

2012 : Böyle Bitmesin : Ceylan Ağalı : Konuk Oyuncu

2012 : İbreti Ailem : İpek Şenocak : Yardımcı Oyuncu

2011-2012 : Sen De Gitme : Aslı : Yardımcı Oyuncu

2010 : Keskin Bıçak : Aslı Karaağaç : Başrol Oyuncusu

2009-2010 : Kahramanlar : Zeynep Kayhan : Yardımcı Oyuncu

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