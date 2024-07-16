Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor?

Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nüfusu kaç? Han Yunus nasıl yönetiliyor ve tarihi ne? İşte Han Yunus ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

HAN YUNUS NEREDE?

Han Yunus, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan bir şehirdir. Şehrin hemen bitişiğinde Han Yunus Mülteci Kampı bulunmaktadır. Han Yunus, İsrail'in güneyinde ve Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alır. Akdeniz kıyısında, Gazze kentinin yaklaşık 30 kilometre güneyinde konumlanan Han Yunus, Filistin Ulusal Otoritesi'ne bağlı olup, Filistin Yasama Meclisi'nde beş vekille temsil edilmektedir.

HAN YUNUS'UN NÜFUSU

Han Yunus'un nüfusu, 2022 yılında yaklaşık 250,000'dir. Bu rakamla Han Yunus, Gazze Şeridi'nin en büyük üçüncü şehri sayılabilir. Ekonomisi tarım, ticaret ve sanayiye dayalı olan şehir, narenciye ve mısır üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca tekstil, ayakkabı ve gıda sanayileri de oldukça gelişmiştir.