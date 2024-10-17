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Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı?

Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı?
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İsrail basını, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Hamas liderinin öldürüldüğüne dair iddialar gündemde geliyor. Peki, Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde!

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi. İsrail ordusu, Sinvar'ın ölümüyle ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Hamas liderinin öldürülüp öldürülmediği merak ediliyor. Peki, Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail basını, Sinvar'ın hayatını kaybettiğini öne sürerken, Sinvar'ın Haniye'nin yerine geçtiği ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı esnada suikaste uğradığı belirtiliyor. Ancak resmi kaynaklardan kesin bir açıklama yapılmadığı için durumun netliği henüz sağlanmadı.

Hamas lideri öldürüldü mü?

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