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Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
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Dünyaca ünlü R&B yıldızı Tyla, yeni albümünün tanıtım gecesi için gittiği Londra'da bindiği metro trenini birbirine kattı. Vagonun ortasındaki tutunma direğinde dans eden Grammy ödüllü şarkıcı, toplu taşıma araçlarındaki temizlik durumuna dikkat çeken takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

  • Güney Afrikalı şarkıcı Tyla, Londra'da metro vagonunda direk dansı yaptı.
  • Yolcular o anları cep telefonlarıyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyada yayıldı.
  • Sosyal medyada toplu taşımadaki hijyen endişesiyle Tyla'nın direğe dokunması eleştirildi.

2023 yılındaki hit şarkısı "Water" ile dünya listelerini altüst eden Güney Afrika doğumlu ünlü şarkıcı Tyla, ikinci stüdyo albümü "APop"*un tanıtım partisine katılmak için gittiği Londra'da herkesi şaşırttı. Şöhretin getirdiği ilgiden zaman zaman bunaldığını gizlemeyen 24 yaşındaki iki Grammy ödüllü pop yıldızı, yolculuk için metroyu tercih edince vagonda beklenmedik anlar yaşandı.

Metro vagonundaki kalabalığa aldırış etmeden ortadaki sarı tutunma direğine yönelen Tyla, bir anda kıvrak hareketlerle direk dansı yapmaya başladı. Trendeki yolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken, birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Vagondaki bir yolcunun şaşkınlık içinde "Buraya biraz müzik lazım!" diye bağırması ise dikkat çekti.

Kısa sürede internette yayılan görüntüler, sosyal medyada büyük bir temizlik tartışmasını da beraberinde getirdi. Birçok kullanıcı, toplu taşıma araçlarındaki mikrop tehlikesine dikkat çekerek ünlü yıldızın o direğe dokunmasını doğru bulmadı.

    “UMARIM YANINDA EL TEMİZLEYİCİ VARDIR”

    Görüntülerin altına yazılan bazı yorumlarda, "Umarım yanında el temizleyici vardır" diyerek espri yapılırken, bir diğer kullanıcı ise "O kirli direkten sonra kız kendi konserinde ilk virüs kapan kişi olacak!" ifadesini kullandı. Bazı kullanıcılar ise bu durumun sıradan yolcular için sadece bir rahatsızlık kaynağı olduğunu belirterek tepki gösterdi

    Kaynak: Haberler.com
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