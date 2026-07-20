Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Adana'da çarşaf giyip yüzlerini gizleyen erkek şüpheli ile yanındaki kadın, maymuncukla girdikleri evde 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve bin 900 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin 1 gün önce keşif yaptıkları da tespit edilirken şüphelilerden erkek tutuklandı, kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya G. (35) ile Mevlüde Ç. (35), kimliklerini gizlemek amacıyla çarşaf giyerek H.Ö.'ye ait eve girdi. Yaklaşık 40 dakika boyunca evde kalan şüpheliler, yatak odasında bulunan 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve bin 900 TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Evine döndüğünde hırsızlığı fark eden H.Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü analiz eden ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin TL, 205 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

1 gün önce keşif yapmışlar

Öte yandan, şüphelilerin olaydan bir gün önce keşif yaptığı da güvenlik kamerasınca tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, güvenlik kamerasındaki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklanırken, Mevlüde Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı