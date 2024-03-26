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Haluk Cömertoğlu kimdir? CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı Haluk Cömertoğlu Kaç yaşında, nereli?

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Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan adayı ise Haluk Cömertoğlu. Haluk Cömertoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HALUK CÖMERTOĞLU KİMDİR?

Haluk Cömertoğlu, 1965 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Arapgir'de tamamlamıştır. Daha sonra Erzurum İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ticaret hayatına 1988 yılında Malatya'da başlamış olan Cömertoğlu, hala ticaretle uğraşmaktadır. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Arapgir Belediye Başkan adayı olarak siyasi kariyerine adım atmıştır.2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Arapgir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Haluk Cömertoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Cömertoğlu Arapgir Malatya Gündem Yaşam Politika Haberler

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