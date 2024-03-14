Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…

Halit Demir, 1 Ocak 1960'ta Özvatan'da dünyaya geldi. Eşiyle evli ve dört çocuk babasıdır. Eğitim hayatını Kayseri Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Siyasi kariyerine 1994 yılında Özvatan Belediye Meclis Üyeliği ile başladı. Ardından 1999-2014 yılları arasında üç dönem boyunca il genel meclis üyeliği görevini üstlendi. 2014 yılından itibaren de Özvatan Belediye Başkanı olarak hizmet vermektedir.