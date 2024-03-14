Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli?
MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli?
Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…
HALİT DEMİR KİMDİR?
Halit Demir, 1 Ocak 1960'ta Özvatan'da dünyaya geldi. Eşiyle evli ve dört çocuk babasıdır. Eğitim hayatını Kayseri Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Siyasi kariyerine 1994 yılında Özvatan Belediye Meclis Üyeliği ile başladı. Ardından 1999-2014 yılları arasında üç dönem boyunca il genel meclis üyeliği görevini üstlendi. 2014 yılından itibaren de Özvatan Belediye Başkanı olarak hizmet vermektedir.
Halit Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.