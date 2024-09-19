Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütlerine karşı yürüttükleri operasyonlarla son dönemde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Terörle mücadelede kararlı adımlar atan Türkiye, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlarla örgütlere büyük darbeler vuruyor. Peki, Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü?

HALİL YİĞİT KİMDİR?

Halil Yiğit, PKK/KCK bünyesinde uzun yıllar faaliyet gösteren ve örgütün stratejik kararlarında rol oynayan önemli isimlerden biri olarak biliniyordu. MİT'in istihbarat kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak gerçekleştirdiği bu operasyon, terör örgütünün lider kadrosuna yönelik bir başka büyük darbe olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kararlı mücadelesinin bir parçası olan bu operasyon, terörle mücadele sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.