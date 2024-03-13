Halil Öztürk kimdir? CHP Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı ise Halil Öztürk. Halil Öztürk kimdir? Halil Öztürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HALİL ÖZTÜRK KİMDİR?

Halil Öztü r k, 1973 yılında Elmalı'da doğmuş ve ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamlamıştır. 1997 yılında iş hayatına aile şirketi olan Nil Tarım'da adım atmıştır. Siyasi kariyerine 2003 yılında başlayan Öztürk, 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Tüm bu görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Elmalı Belediye Başkanı seçilen Öztürk, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.