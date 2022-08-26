Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, nereli? Halil Konakçı biyografisi!

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HALİL KONAKÇI KİMDİR?

Son dönemde hilafet çağrılarıyla gündeme gelen Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı'ya ait yeni bir video sosyal medyada gündem oldu. Skandal ifadelerle dolu videoda Konakçı kadınlar için "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz" ifadesini kullanırken, erkeklere de "Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?" sözleriyle tepki gösteriyor.

HALİL KONAKÇI NE DEDİ?

Sosyal medyada paylaşılan videoda kadınlar için "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz" gibi skandal ifadeler kullanan Konakçı erkeklere yönelik de tepki çeken sözler sarf ediyor;

"YA HİÇ Mİ KISKANMIYORSUN LAN?"

"Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

SOSYAL MEDYA RESMEN AYAĞA KALKTI

Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı imamlık yapan Konakçı'ya ait videoya tepki yağdırırken, yapılan yorumlar sonrası konu kısa sürede Twitter'da TT oldu. Özellikle kadınlar kendileri hakkında skandal ifadeler kullanan Konakçı'ya yönelik sert ifadeler kullanırken, erkekler de yayınlanan videoyla ilgili eleştirilerde bulundu. Yorumlar arasında en dikkat çeken, "Bu zihniyetler yüzünden şiddet görüyoruz, taciz ediliyoruz, öldürülüyoruz" ifadesi oldu.