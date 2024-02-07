Halil Dervişoğlu'nun biyografisi ve futbol kariyeri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Kısaca, Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir? Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu (Halil İbrahim Dervişoğlu), 8 Aralık 1999 doğumlu futbolcudur. Santrafor mevkiinde oynayan Dervişoğlu Hollanda'nın Rotterdam şehrinde doğmuştur. Genç futbolcu Türk milli takımını seçmiştir ve A Milli Takım forması giymektedir. Halil Dervişoğlu yerli futbolcu statüsündedir. Futbol kariyerine 10 yaşında başlayan Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam akademisinde yeteneğiyle keşfedildi. Kulübün altyapısından çıkan ve profesyonel sözleşmeye imza atan geç futbolcu, Sparta Rotterdam formasıyla oynadığı 58 maçta 16 gole imza atarken, 12 asistle skor katkısında bulundu. Halil Dervişoğlu, 2020 yılı devre arası transfer döneminde İngiltere'nin Brentford kulübüne transfer oldu. Sonrasında Hollanda'nın Twente ekibine kiralanan Dervişoğlu, 2021 yılında Galatasaray kadrosuna kiralık olarak katıldı. 2021-2022 sezonunun bitimine kadar Galatasaray'da forma giyen genç forvet, sarı kırmızılı ekipte oynadığı 45 maçta 8 gol 3 asist kaydetti. İngiltere'ye geri dönen Halil İbrahim Dervişoğlu, Burnley kulübüne kiralandı. Bu kulüpte çıktığı 9 maçta yalnızca 1 gol kaydetti. Dervişoğlu, 2023 yılı yaz transfer döneminde 500 bin avro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.

MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

A Milli Takım formasını ilk olarak Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında giyen Halil Dervişoğlu, 2023 yaz sezonu itibarıyla milli takımda oynadığı 15 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.