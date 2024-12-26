Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Hakkari Valiliği)?

Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

HAKKARİ

Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.

İşte, duyuru:

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Güney Ege ile Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cumartesi günü (28.12.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'in batısında (Finike-Fethiye) rüzgarın; bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra doğudan 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray), Şırnak'ın doğusu (Beytüşşebap ve Uludere) ve Bitlis'in Hizan ilçesinde 27.12.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının, 28.12.2024 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor!

Rüzgarın Batı Akdeniz'in doğusunda bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kırklareli'nin Kuzey ve Doğusunda Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 26.12.2024 Perşembe sabah saatlerinden itibaren yükseklerinde, akşam il genelinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği ve özellikle yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara'nın Batısında Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de, 26.12.2024 Perşembe günü sabah saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), Gökçeada ve Bozcaada'da zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz ve Marmara) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün (25.12.2024) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü (27.12.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'da rüzgarın, yarın (26.12.2024) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi günü (28.12.2024) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Denizlerimizde (Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz) Kuvvetli Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde kuzeyi, Perşembe (26.12.2024) öğle saatlerinden sonra genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (29.12.2024) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz'de (Hatay kıyı kesimleri) rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma (27.12.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Aralık Cuma günü için henüz tatil açıklaması yapılmadı.

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