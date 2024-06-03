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Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne?

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Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne? Hakkari Belediye Başkanı'nın kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Olayın detayları ve belediye başkanının kimliği hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış ise Van'da gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ederken, Hakkari Valiliği şehirdeki eylem ve etkinlikleri yasakladı. Bu gelişme sonrasında Hakkari Belediye Başkanının kim olduğu merak ediliyor.Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne? İşte merak edilenler...

OLAY NE, NE OLDU?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da polis tarafından gözaltına alındı. Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenilirken Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne?

Hakkari Valiliği, Belediye Eş Başkanı Akış'ın gözaltına alınmasının ardından eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Valilik yasağı şu ifadelerle duyurdu; "Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08:00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23:59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne?

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Mehmet Sıddık Akış, 1970'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2008-2012'de il başkanlığı görevini yürüten Akış, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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