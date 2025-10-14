Hakan Tosun kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci Hakan Tosun neden öldü?

Türkiye'nin çevre mücadeleleri ve kent hakkı savunusunda önemli bir yere sahip olan gazeteci ve belgesel yapımcısı Hakan Tosun, İstanbul'da uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Yıllardır doğanın, yaşam alanlarının ve mağdur edilmiş insanların sesi olan Tosun'un ani ölümü, hem basın hem de çevre aktivistleri arasında büyük yankı uyandırdı. Peki Hakan Tosun kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hakan Tosun öldü mü, neden öldü? İşte tüm detaylarıyla Hakan Tosun'un yaşamı ve ardında bıraktığı sorular…

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Hakan Tosun, gazetecilik kariyerine 1993 yılında özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak adım attı. 1975 doğumlu olan Tosun, medya dünyasında özellikle haber montajı ve belgesel yapımcılığı alanlarında kendini kanıtladı. 1998 yılında İzmir'e yerleşerek çeşitli yerel ve ulusal televizyon kanallarında görev yaptı.

2009'dan sonra ise kariyerini tamamen belgesel yapımcılığına yöneltti. Özellikle doğa tahribatı, kent mücadeleleri, çevre felaketleri ve sosyal adalet temalı projelerde yer aldı. Bağımsız gazeteci kimliğiyle birçok platformda ses getiren içeriklere imza atan Tosun, aynı zamanda iklim adaleti savunucularının da ön saflarında yer aldı. Onu tanıyanlar için o sadece bir gazeteci değil, bir mücadele insanıydı.

HAKAN TOSUN KAÇ YAŞINDAYDI?

Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. 2025 yılı itibariyle 50 yaşındaydı. Yaşamının büyük bir bölümünü medya, aktivizm ve toplumsal mücadeleler içinde geçiren Tosun, henüz üretken çağındayken trajik bir saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. 50 yıllık ömrü boyunca Türkiye'de çevresel ve sosyal duyarlılığın artmasına önemli katkılarda bulundu.

HAKAN TOSUN NERELİ?

Hakan Tosun, İstanbul doğumludur. 1998 yılında İzmir'e yerleşerek burada yaşamını sürdürdü. Dolayısıyla hem İstanbul'un hem de İzmir'in sosyal ve çevresel dinamiklerine yakından tanıklık etti. Kentlerin dönüşümüne, çevresel sorunlara ve toplumsal eşitsizliklere dair sesini her fırsatta yükseltti. İzmir'de yaşadığı dönem boyunca yerel mücadelelerin içinde aktif olarak yer aldı.

GAZETECİ HAKAN TOSUN ÖLDÜ MÜ?

Ne yazık ki, evet. Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti. İstanbul Esenyurt'ta, evine doğru giderken kimliği belirsiz kişilerce fiziki saldırıya uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti ve kısa süre sonra vefat etti.

İklim Adaleti Koalisyonu üyesi Dr. Demet Parlar, hastane önünde yaptığı açıklamada Tosun'un sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda çevre hareketlerinin ve haksızlığa uğrayan herkesin sesi olduğunu belirtti. Parlar, Tosun'un kaybının ardında birçok soru işareti bıraktığını ve bu soruların yanıtlanması gerektiğini vurguladı:

"Hakan Tosun'a ne oldu? Bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Faillerin kim olduğu, neden böyle bir saldırının gerçekleştiği ortaya çıkarılmalıdır."

HAKAN TOSUN NEDEN ÖLDÜ?

Hakan Tosun'un ölümü, doğrudan bir saldırı sonucu gerçekleşti. Evine dönerken uğradığı fiziki saldırı sonrası aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda geçen günlerin ardından beyin ölümü gerçekleşti ve Tosun hayatını kaybetti.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Avukat Hakan Bozyurt'un açıklamasına göre, olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Ancak soruşturma dosyasında önemli eksiklikler bulunuyor. Özellikle olay anına ait güvenlik kamera görüntülerinin ve tanık ifadelerinin yetersiz olduğu belirtiliyor.

Bozyurt şu ifadeleri kullandı:

"Dosyada metrobüse bindiği andan saldırıya uğradığı ana kadar olan süreç eksik. Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmak kamuoyunun görevidir. Israrla sormamız gereken soru şu: Hakan Tosun'a ne oldu?"

Bu açıklamalar, Tosun'un ölümünün sadece bireysel bir saldırıdan ibaret olmayabileceği ve arka planında başka unsurların da bulunabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.