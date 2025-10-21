Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı ile Tuba Büyüküstün olayı nedir?

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı, bu kez de oyuncu Tuba Büyüküstün'le adı anılarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada dolaşan iddialar ve fotoğraf beğenileri, ikili arasında aşk söylentilerini beraberinde getirdi. Hakan Sabancı'nın, daha önce Hande Erçel'le yaşadığı ilişki sonrası Tuba Büyüküstün'ün bir fotoğrafını beğenip geri çekmesi, magazin basınında geniş yer buldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, Türkiye'nin en köklü ailelerinden Sabancı ailesine mensup bir iş insanıdır. 14 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sabancı, hem iş dünyasındaki varlığı hem de magazin dünyasındaki görünürlüğüyle sık sık gündeme gelmektedir.

Annesi Arzu Sabancı, Türkiye'nin tanınmış sosyetik isimlerinden biridir. Babası ise Sabancı Holding'in önemli isimlerinden biri olan Ömer Sabancı'dır. Aynı zamanda Sakıp Sabancı'nın yeğeni olan Hakan Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Hacı Sabancı'nın kardeşidir.

HAKAN SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Hakan Sabancı, 14 Şubat 1991 doğumlu olup 34 yaşındadır (Ekim 2025 itibarıyla). Doğum tarihi itibarıyla Kova burcudur.

HAKAN SABANCI NERELİ?

Kendisi İstanbul'da doğup büyümüştür ve kökeni itibariyle Sabancı ailesi, Adana kökenli bir aile olarak bilinir. Ancak Hakan Sabancı, hem eğitimini hem de iş yaşamını İstanbul merkezli sürdürmektedir.

HAKAN SABANCI'NIN KARİYERİ

Eğitimine İstanbul'da başlayan Hakan Sabancı, ilk ve ortaöğretimini Türkiye'de tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Kaliforniya Üniversitesi'nde (University of California) ekonomi üzerine lisans eğitimi almış ve 2018 yılında buradan mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından iş dünyasına adım atan Sabancı, aile şirketi olan Densa Holding bünyesinde çalışmaktadır. Densa Holding, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası nakliyat yapan bir şirkettir. Hakan Sabancı, bu holdingin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Genç yaşına rağmen hem iş hayatındaki aktif rolü hem de sosyal yaşamındaki görünürlüğüyle dikkat çeken Sabancı, özellikle magazin dünyasında yaptığı ilişkilerle sık sık gündem olmaktadır.

HAKAN SABANCI TUBA BÜYÜKÜSTÜN OLAYI NEDİR?

Tuba Büyüküstün ile iş insanı Hakan Sabancı arasında bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Hakan Sabancı'nın, Büyüküstün'ün bir fotoğrafını sosyal medyada beğenip kısa süre sonra bu beğeniyi geri çekmesi, söylentileri alevlendirmişti. Konuyla ilgili basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruya Tuba Büyüküstün şu şekilde yanıt verdi:

"Bir şey söyleyebilir miyim? Ben, şu an gerçekten bu sorulardan utanıyorum. Başka zaman konuşalım."

Bu açıklamasıyla konuyu geçiştiren Büyüküstün, herhangi bir ilişki iddiasını da doğrulamamış oldu.

TUBA BÜYÜK ÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982'de İstanbul'da doğan, Türk dizi ve sinema dünyasının en başarılı ve tanınan oyuncularından biridir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa adım atan Büyüküstün, Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi, Kara Para Aşk ve Cesur ve Güzel gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş kitlelere ulaştı.

"20 Dakika" dizisindeki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Türk kadın oyuncu oldu. Sinema projelerinde de yer alan Büyüküstün, aynı zamanda 2014'ten beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor