28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç cumartesi günü yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor. Peki, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek yeni Kabine olacak mı? Yeni kabinede kimler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından milyonların gözü kulağı yeni Kabine'de yer alacak isimlere çevrildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Erdoğan'ın en geç cumartesi günü açıklaması beklenen listede MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isimleri yer alıyor. Peki, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek yeni Kabine olacak mı? Yeni kabinede kimler olacak?

HAKAN FİDAN, İBRAHİM KALIN, MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNE OLACAK MI?

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kabine'de daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü, ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini ifade ediyor.

Reuters'a konuşan yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da Kabine'de olacağını, daha önce gündeme gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyor.