Noterler, resmi ve hukuki işlemlerin güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan önemli kurumlardır. Vatandaşlar, noter işlemlerini planlarken çalışma saatlerini ve hafta sonu hizmet verilip verilmediğini merak etmektedir. Bu makalede, noterlerin hafta sonu çalışma düzeni, nöbetçi noter uygulaması ve güncel çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Hafta sonu noterler açık mı 2025?

NOTERLERİN HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler, hafta içi her gün sabah 09:00'da mesaiye başlar ve akşam 17:00'ye kadar hizmet verirler. Öğle arası molası genellikle 12:30 ile 13:30 saatleri arasındadır. Bu saatler arasında noterlerde hizmet verilmez. Ancak, yoğunluk ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak öğle arası saatlerinde değişiklikler olabilir. Bu nedenle, işlem yapmayı planladığınız noterin çalışma saatlerini önceden teyit etmeniz faydalı olacaktır.

HAFTA SONU NOTER HİZMETLERİ: NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI

Genel olarak noterler, hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri) kapalıdır. Ancak, vatandaşların acil noterlik işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından nöbetçi noter uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama kapsamında, belirli noterler hafta sonları hizmet vermektedir.

NÖBETÇİ NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri şu şekildedir:

• Cumartesi Günleri: 09:00 - 16:00

• Pazar Günleri: 10:00 - 14:00

Bu saatler genel bir uygulama olmakla birlikte, bölgesel farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, nöbetçi noterin çalışma saatlerini önceden kontrol etmek önemlidir.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hafta sonu noter işlemi yapmayı planlayan vatandaşlar, hangi noterlerin nöbetçi olduğunu öğrenmek için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesini kullanabilirler. Nöbetçi noter sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesine (https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx) giriş yapın.

2. Açılan sayfada, işlem yapacağınız ili ve tarihi seçin.

3. "Sorgula" butonuna tıklayarak nöbetçi noterlerin listesini görüntüleyin.

Bu sayede, bulunduğunuz ildeki nöbetçi noterleri ve çalışma saatlerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLERDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER

Nöbetçi noterlerde, hafta içi noterlerde gerçekleştirilen işlemlerin büyük bir kısmı yapılabilmektedir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

• Vekaletname düzenleme

• Araç satış ve devir işlemleri

• Belge tasdiki

• Sözleşme onaylama

• Miras işlemleri

Ancak, bazı spesifik işlemler için belirli noterliklere başvurulması gerekebilir. Bu nedenle, yapacağınız işlemin nöbetçi noterde gerçekleştirilebilir olup olmadığını önceden teyit etmeniz önerilir.

RESMİ TATİLLERDE NOTER HİZMETLERİ

Resmi tatil günlerinde noterlerin çalışma durumu da merak konusudur. Genellikle, resmi tatillerde noterler hizmet vermezler. Ancak, nöbetçi noter uygulaması kapsamında bazı resmi tatillerde hizmet sunulabilir. Bu durum, Adalet Bakanlığı'nın ve Türkiye Noterler Birliği'nin belirlemelerine bağlıdır. Resmi tatillerde noter hizmetlerinden yararlanmayı planlıyorsanız, önceden nöbetçi noter sorgulaması yapmanız önemlidir.

NOTER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Noter işlemleri sırasında gerekli belgeler, yapılacak işleme göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, aşağıdaki belgeler talep edilebilir:

• Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi

• İlgili Belgeler: İşlemin türüne bağlı olarak tapu, ruhsat, vekaletname gibi belgeler

• Fotoğraf: Bazı işlemler için güncel vesikalık fotoğraf

Yapacağınız işleme özel gerekli belgeleri önceden öğrenmek için noterinizi arayarak bilgi almanız faydalı olacaktır.

NOTER ÜCRETLERİ VE ÖDEMELER

Noter işlemleri için alınan ücretler, yapılan işlemin türüne ve kapsamına göre değişir. Noter ücretleri, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir ve Resmi Gazete'de yayımlanır. Ücretlendirme hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan noterinize danışabilirsiniz.