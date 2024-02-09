Hafta sonu için dizi ve film önerileri! | En çok izlenen diziler neler?

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için dizi ve film önerisi hazırladık. Birçok platformda en çok izlenen ve en çok beğenilen diziler listemiz haberin devamında. Hafta sonu için dizi ve film önerileri! | En çok izlenen diziler neler?

HAFTA SONU İÇİN DİZİ ÖNERİLERİ NELER?

Squid Game

The Witcher

Stranger Things

The Crown

Game of Thrones

Friends

The Office

Şahsiyet

The Queen's Gambit

After Life

HAFTA SONU İÇİN FİLM ÖNERİLERİ NELER?