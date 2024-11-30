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HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları düşecek mi soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 30 Kasım ve 1 Aralık hava durumu ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bugün hava nasıl ve bugün yağmur yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'da hava durumu ve Ankara'da yağmur yağacak mı soruları sorgulanıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, Karabük, Kastamonu ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı hava tahmininde bulundu. 30 Kasım hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin ve Ardahan karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 4, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 12, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.

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