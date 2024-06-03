Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye girecek! 2024 YKS'ye kaç kişi başvurdu?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Ertesi gün, 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.

SINAVA BAŞVURAN KADIN SAYISI DAHA FAZLA

2024-YKS'ye başvuran adayların cinsiyet dağılımı şu şekildedir: 1 milyon 614 bin 728'i kadın, 1 milyon 506 bin 150'si erkek adaylar.

Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Ayrıca, sınava 50 yaş ve üzeri 33 bin 816 aday başvurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.

Adayların eğitim geçmişine göre dağılımı şu şekildedir:

989 bin 191'i Anadolu lisesi mezunu,

741 bin 986'sı meslek lisesi mezunu,

590 bin 284'ü açık öğretim lisesi mezunu,

237 bin 923'ü imam hatip lisesi mezunu,

97 bin 606'sı fen lisesi mezunu,

10 bin 953'ü sosyal bilimler lisesi mezunu,

10 bin 908'i spor ve güzel sanatlar liseleri mezunu.

1,5 MİLYON ADAYA SINAVA İLK KEZ KATILACAK

2024-YKS'ye başvuran adaylardan 1 milyon 428 bin 926'sı ilk kez sınava girecek.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda 16 bin 464 aday sınav ücretinden muaf tutuldu.

Engelli adaylar için sınav dağılımı ise şöyle:

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 12 bin 848 engelli aday,

Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 8 bin 334 engelli aday,

Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 1032 engelli aday katılacak.

Bu adaylar için sınav oturumlarında görev alacak okuyucu-işaretleyici sayıları:

TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici,

AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici,

YDT'de 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak.

1 MİLYONDAN FAZLA GÖREVLİ GÖREV ALACAK

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS'de 1 milyon 97 bin 82 kişinin görev yapacağını belirtti. Görev dağılımı ise şu şekilde olacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 438 bin 684 görevli,

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda 282 bin 812 görevli,

Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda ise 36 bin 46 görevli yer alacak.

Ersoy, bu görevlendirmeler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve diğer kamu kurumları ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Görev alacak personele her sınav için ayrı ücret ödemesi yapılacağını da ekledi.

Ersoy, 2024-YKS'nin güven ve huzur içinde, tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla işbirliğini sürdüreceklerini ve sınavla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, sürece katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.