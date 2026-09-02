Yok böyle kaza: Gören dönüp bir daha baktı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir zincir marketin giriş merdivenlerinde asılı kaldı. Çevrede kısa süreli şaşkınlığa neden olan kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

MERDİVENLERDE ASILI KALDI

Kaza, Servi Mahallesi'ndeki bir zincir marketin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 BUV 144 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle marketin giriş bölümüne yöneldi. Marketin önündeki merdivenlerden aşağı doğru ilerleyen otomobil, merdivenlerin üzerinde asılı kaldı.

Otomobilin merdivenlerde asılı kaldığını gören vatandaşlar durumu fark ederek aracın çevresine toplandı. Aracın daha fazla hareket ederek merdivenlerden aşağıya düşmesini veya çevredekilere zarar vermesini önlemek amacıyla vatandaşlar sürücüye yardımcı oldu.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Yaşanan olayda otomobilde bulunanların ve çevredeki vatandaşların herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi. Kazanın ardından marketin girişinde kısa süreli hareketlilik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da merdivenlerde asılı kalan aracı meraklı bakışlarla izledi.

Otomobilin sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği değerlendirilirken, aracın marketin giriş merdivenlerine nasıl çıktığına ilişkin detaylar ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KURTARILDI

Merdivenlerde sıkışarak asılı kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine çekici çağrıldı. Ekiplerin çalışması sırasında araç kontrollü şekilde sabitlendi. Daha sonra çekiciyle araç merdivenlerden kaldırıldı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı