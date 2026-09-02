Augsburg Tren İstasyonunda Patlama: 2 Yaralı
Almanya'nın Augsburg kentindeki tren istasyonunda patlama meydana geldi, en az 2 kişi yaralandı. İstasyon binası ve bir peron kapatılırken, diğer hatta sınırlı seferler yapılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ALMANYA'nın Augsburg kentindeki bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Almanya'nın güneyindeki Augsburg kentindeki bir tren istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi. Alman polisi, patlamada en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, istasyon binasının ve peronlardan birinin kapatıldığını, diğer hatta ise sınırlı seferlerin yapıldığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı