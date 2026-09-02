Türk turistleri üzecek karar! Tayland vize düzenlemesi için tarih verdi

Tayland'dan Türk turistleri yakından ilgilendiren yeni bir karar geldi. Ülkeye vizesiz seyahatlerde uygulanan 60 günlük kalış süresi, 15 Eylül'den itibaren 30 güne düşürülecek.

TÜRK VATANDAŞLARI DA LİSTEDE

Tayland yönetimi, yabancı ziyaretçilerin ülkeye giriş ve konaklama koşullarında değişikliğe gitme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Departmanı tarafından açıklanan düzenlemeye göre 60'tan fazla ülke ve bölgeden gelen ziyaretçilerin vizesiz kalış hakkı 60 günden 30 güne indirilecek. Yeni uygulamadan etkilenecek ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bulunuyor. Böylece Tayland'a vizesiz seyahat edecek Türk vatandaşlarının mevcut 60 günlük kalış süresi yarıya düşmüş olacak.

YENİ UYGULAMA 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Yeni düzenlemenin 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Karar Türkiye'nin yanı sıra Çin, ABD ve Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyi de kapsıyor. Mevcut uygulamada 90'dan fazla ülkeye 60 günlük vizesiz kalış imkanı tanınıyor. Yeni sistemle bu uygulamanın kapsamının daraltılması öngörülürken yaklaşık 20 ülkenin hangi şartlara tabi tutulacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

Kaynak: Haberler.com