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Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu

Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
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İstanbul'da yürütülen Cem Küçük soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak teslim oldu. "Bildiklerini anlatmak istediğini" beyan eden Çanak, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İsmail Çanak, Cem Küçük soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
  • Cem Küçük, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alındı ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında ifade veren İsmail Çanak'ın "bildiklerini anlatmak" istediği öğrenildi. Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FİRARİYDİ, İTİRAFÇI OLDU

Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın dosya kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi. 

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan İsmail Çanak, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CEM KÜÇÜK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlarından gözaltına alınmıştı.

"ŞANTAJ" SUÇLAMASI

Cem Küçük hakkında, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemleri bulunduğu ve soruşturmanın bu iddialarla açıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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