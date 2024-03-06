Ünlü popçu Hadise, 7'den 70'e herkesin severek takip ettiği sanatçılardan biri. İddialı sahne kostümleri ve başarılı şarkıları ile akıllara kazınan Hadise, şimdilerde aile hayatı ile merak uyandırıyor. 2 kız kardeşe sahip olduğu bilinen Hadise'nin bir de erkek kardeşinin olduğu ortaya çıktı. Hadise'nin erkek kardeşi kim? Hadise'nin sır gibi saklanan kardeşi Murat Açıkgöz kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

HADİSE'NİN KARİYER SÜRECİ

Hadise, asıl adı Hadise Açıkgöz olarak bilinen, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Mol şehrinde doğan Türk-Belçikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Müzik kariyerine 2004 yılında Türkiye'de düzenlenen Pop Idol yarışmasına katılarak başladı ve büyük bir başarı elde etti. Ardından Türkiye'de müzik dünyasında tanınmaya başlayan Hadise, birçok hit şarkıya imza attı ve Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca pek çok ödül kazanan Hadise, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve "Düm Tek Tek" adlı şarkı ile dördüncü oldu. Müzikal başarıları dışında televizyon programlarında da yer alan Hadise, jüri üyeliği yaptığı "O Ses Türkiye" programıyla da geniş kitlelerce tanındı. Hadise, sahne performansları ve enerjisiyle de dikkat çeker. Kendine özgü tarzı ve güçlü sesiyle Türk pop müziğinde önemli bir yere sahiptir.

HADİSE'NİN AİLESİ KİM?

Hadise'nin babası Hasan Açıkgöz ve annesi Gülnihal Açıkgöz, aslen Sivaslıdır. Hadise'nin üç kardeşi bulunmaktadır: Hülya Açıkgöz, Derya Açıkgöz ve Murat Açıkgöz.

HADİSE'NİN ERKEK KARDEŞİ MURAT AÇIKGÖZ KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından birçok isimle anılmıştı. Son olarak, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de objektiflere yansımıştı. Özel hayatıyla olduğu kadar sahne şovları ve tarzıyla da sürekli gündemde olan Hadise, şimdi de erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile gündemde yerini aldı.

Hadise'nin erkek kardeşi Murat Açıkgöz, kardeşi gibi dikkat çeken bir isimdir ve onunla birlikte anılmaktadır. Murat Açıkgöz, kendi başarılı kariyeri ve kişisel hayatıyla da dikkat çekmektedir. Bu nedenle, Hadise'nin kardeşi Murat Açıkgöz'ün gündeme gelmesi, kamuoyunun ilgisini çeken bir konu olmuştur.

KARDEŞLERİN BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hadise'nin erkek kardeşini görenler, ikilinin benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin fiziksel benzerlikleri gözlerden kaçmazken, şarkıcının hayranları arasından "Benzerlikleri şaka mı?", "Hadise'nin erkek versiyonu" gibi yorumlar gelmiştir. Bu benzerlikler, izleyiciler arasında ilgi ve merak uyandırmıştır, çünkü Hadise'nin kardeşi Murat Açıkgöz, kardeşinin ününden bağımsız olarak kendi benzersiz kişiliğiyle dikkat çekmektedir.